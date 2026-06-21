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İsmail Kartal yakın takibe aldı! Her an yollar ayrılabilir

İsmail Kartal yakın takibe aldı! Her an yollar ayrılabilir

09:5521/06/2026, Pazar
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, ayrılacak isimleri belirlemeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız ismin Dünya Kupası'ndaki performansını mercek altına aldı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. TFF'nin getirdiği 10+4 kuralı nedeniyle kontenjanın daha verimli kullanılması adına planlamalar yapılıyor.

Bu doğrultuda takımdan ayrılabilecek oyuncular arasında Nelson Semedo'nun adı öne çıkıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın Portekizli sağ bekin performansından memnun olmadığı iddia ediliyor.

Takvim'de yer alan haberde oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararın ise Dünya Kupası sonrasında verileceği aktarılıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

Deneyimli çalıştırıcının Semedo'yu yetersiz bulması halinde ayrılık için düğmeye basılacak. Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile birlikte hareket edileceği ve Portekizli oyuncu için kulüp aranabileceği ifade ediliyor.

Tecrübeli sağ bek, sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 40 karşılaşmada boy gösterdi. 3 bin 23 dakika sahada kalan Semedo, 1 gol/3 asistlik katkı sundu.

Temmuz 2025'te Wolverhampton'dan bedelsiz olarak transfer edilen Semedo'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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