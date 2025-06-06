UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ve Fransa karşı karşıya geldi. Nefes kesen maç İspanya’nın 5-4’lük üstünlüğüyle tamamlandı. İspanya - Fransa maç özetini ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.
Stuttgart Arena'da oynanan mücadelede gol perdesini 22. dakikada Nico Williams açtı. İspanya, 25. dakikada Merino'nun attığı golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamlandı.
54. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Yamal durumu 3-0 yaptı. İspanya, Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği golle farkı 4'e çıkarttı.
59. dakikada beyaz noktadan fileleri havalandıran Mbappe skoru 4-1'e getirdi.
67. dakikada tekrar sahneye çıkan Yamal durumu 5-1 yaptı.
Fransa, Cherki'nin 79. dakikada attığı golle farkı bir kez daha azalttı. Vivian'ın 84. dakikada kendi ağlarına yolladığı golle skor 5-3 oldu.
90+4. topu ağlarla buluşturan Kolo Muani farkı 1'e indirse de kalan anlarda üstünlüğünü koruyan İspanya, 9 gollü düelloda Fransa'yı 5-4 yendi.
Luis de la Fuente'nin öğrencileri finalde Portekiz ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.
İSPANYA - FRANSA MAÇ ÖZETİ
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