Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Uzun yıllar unutulmayacak maç: 9 gol atıldı kazanan İspanya oldu | ÖZET

Uzun yıllar unutulmayacak maç: 9 gol atıldı kazanan İspanya oldu | ÖZET

07:486/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ve Fransa karşı karşıya geldi. Nefes kesen maç İspanya’nın 5-4’lük üstünlüğüyle tamamlandı. İspanya - Fransa maç özetini ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.


Stuttgart Arena'da oynanan mücadelede gol perdesini 22. dakikada Nico Williams açtı. İspanya, 25. dakikada Merino'nun attığı golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamlandı.

54. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Yamal durumu 3-0 yaptı. İspanya, Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği golle farkı 4'e çıkarttı.


59. dakikada beyaz noktadan fileleri havalandıran Mbappe skoru 4-1'e getirdi.


67. dakikada tekrar sahneye çıkan Yamal durumu 5-1 yaptı.


Fransa, Cherki'nin 79. dakikada attığı golle farkı bir kez daha azalttı. Vivian'ın 84. dakikada kendi ağlarına yolladığı golle skor 5-3 oldu.


90+4. topu ağlarla buluşturan Kolo Muani farkı 1'e indirse de kalan anlarda üstünlüğünü koruyan İspanya, 9 gollü düelloda Fransa'yı 5-4 yendi.


Luis de la Fuente'nin öğrencileri finalde Portekiz ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.


İSPANYA - FRANSA MAÇ ÖZETİ

İspanya - Fransa maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#İspanya
#Fransa
#UEFA Uluslar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kurban etini doğru pişirmenin püf noktaları