İspanya’da yer yerinden oynadı! Real Madrid 2. Lig ekibine elendi: Arda Güler'in asisti yetmedi

Kral Kupası son 16 turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, Albacete deplasmanında 90+4'te yediği golle 3-2 mağlup oldu. Genç milli yıldızımızın 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı ve şık bir asist yaptığı gecede, başkent ekibinin kupa hayalleri hüsranla bitti. Albacete 3-2 Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid deplasmanda LaLiga 2 ekiplerinden Albacete ile karşı karşıya geldi.



2 /8 Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanyol devi sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.



3 /8 Maçta golleri Albacete'de 42. dakikada Villar, 82 ve 90+4. dakikada Betancor; başkent ekibinde 45+3. dakikada Mastantuono ve 90+1. dakikada Gonzalo kaydetti.



4 /8 Öte yandan milli yıldızımız Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken takımının 2. golünün asistini de yaptı.

5 /8 Bu sonuçla Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri son 16 turunda turnuvaya veda etti.



6 /8 Real Madrid, Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçında sahadan mağlup ayrıldı.



7 /8 Eflatun-beyazlılar, 12 Ocak Pazartesi günü İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra Arbeloa'yı takımın başına getirmişti.

