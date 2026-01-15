Yeni Şafak
İspanya’da yer yerinden oynadı! Real Madrid 2. Lig ekibine elendi: Arda Güler'in asisti yetmedi

08:2915/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Kral Kupası son 16 turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, Albacete deplasmanında 90+4'te yediği golle 3-2 mağlup oldu. Genç milli yıldızımızın 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı ve şık bir asist yaptığı gecede, başkent ekibinin kupa hayalleri hüsranla bitti. Albacete 3-2 Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid deplasmanda LaLiga 2 ekiplerinden Albacete ile karşı karşıya geldi.


Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanyol devi sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.


Maçta golleri Albacete'de 42. dakikada Villar, 82 ve 90+4. dakikada Betancor; başkent ekibinde 45+3. dakikada Mastantuono ve 90+1. dakikada Gonzalo kaydetti.


Öte yandan milli yıldızımız Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken takımının 2. golünün asistini de yaptı.

Bu sonuçla Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri son 16 turunda turnuvaya veda etti.


Real Madrid, Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçında sahadan mağlup ayrıldı.


Eflatun-beyazlılar, 12 Ocak Pazartesi günü İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra Arbeloa'yı takımın başına getirmişti.


ALBACETE - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ


Albacete - Real Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


