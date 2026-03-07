Yeni Şafak
İtalya bu sözlerle çalkalanıyor! Eski Fenerbahçeli için Conte'den şok istek: "Heykeli dikilsin"

14:237/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Serie A’da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Napoli’de, yıldız oyuncunun yükselişi durdurulamıyor. Sakatlık krizinde takımı sırtlayan Makedon futbolcu, Torino maçının ardından hocası tarafından "eşsiz bir yetenek" olarak tanımlandı.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Napoli, sahasında Torino'yu 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.


Takımda sakatlıklar nedeniyle oluşan eksikliklerde kendisine verilen şansı iyi değerlendiren Eljif Elmas, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'den övgü aldı. 


Conte, Torino maçının ardından yaptığı açıklamada, "Eljif Elmas'ın heykelini dikmeliyiz." dedi.


Bu ifadesine açıklık getiren Conte şöyle konuştu:

 

"Futbolu çok iyi anlıyor ve çok yönlü bir oyuncu. Gerçekten şaşırtıyor; üst üste 18. maçına çıktı. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız."


