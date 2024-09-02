İtalyan gazeteci yazdı! Galatasaray'dan Victor Osimhen atağı

Transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'le ilgilendiği öne sürüldü.
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmıştı.
Ligde oynanan Adana Demirspor maçında golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin sakatlığı ile sarsılan Aslan, bu bölgeye de takviye yapmayı hedefliyor.
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, sarı-kırmızılıların gündemindeki ismi duyurdu.
Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına bir gün kala Al-Ahli'ye transferi gerçekleşmeyen Osimhen'le ilgileniyor.
Napoli, yıldız ismi kadro dışı bırakmıştı.
Icardi'nin sakatlığı sonrası arayışta olan Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüyü kiralayabileceği ifade edildi.
25 yaşındaki genç santrfor, 2020 yılında Lille'den Napoli'ye 77.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti.
Napoli formasıyla toplam 133 karşılaşmada görev alan Osimhen, 76 gol atarken 18 de asist yaptı.
İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro...