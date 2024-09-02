İtalyan gazeteci yazdı! Galatasaray'dan Victor Osimhen atağı

Transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'le ilgilendiği öne sürüldü.

1 / 9 Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmıştı.















2 / 9 Ligde oynanan Adana Demirspor maçında golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin sakatlığı ile sarsılan Aslan, bu bölgeye de takviye yapmayı hedefliyor.











3 / 9 Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, sarı-kırmızılıların gündemindeki ismi duyurdu.

















4 / 9 Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına bir gün kala Al-Ahli'ye transferi gerçekleşmeyen Osimhen'le ilgileniyor.









5 / 9 Napoli, yıldız ismi kadro dışı bırakmıştı.





6 / 9 Icardi'nin sakatlığı sonrası arayışta olan Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüyü kiralayabileceği ifade edildi.







7 / 9 25 yaşındaki genç santrfor, 2020 yılında Lille'den Napoli'ye 77.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti.





8 / 9 Napoli formasıyla toplam 133 karşılaşmada görev alan Osimhen, 76 gol atarken 18 de asist yaptı.