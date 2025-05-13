Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar sağ bek için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Serie A’da Verona forması giyen Jackson Tchatchoua için girişimler başlayacak. Peki, Jackson Tchatchoua kimdir, mevkisi ne, bonservisi kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /10 Elias Jelert'in ardından sağ beke Frankowski takviyesi de yapan Galatasaray, henüz Polonyalı futbolcudan da beklediği verimi alamadı.



2 /10 Fransız basını, Galatasaray için sürpriz bir sağ bek iddiası ortaya attı.



3 /10 Ülke basınında çıkan habere göre Galatasaray, Hellas Verona'nın Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua ile ilgileniyor.



4 /10 Hellas Verona'nın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 23 yaşındaki Tchatchoua, bu sezon sergilediği performansla büyük bir çıkış yakaladı.



5 /10 Galatasaray'ın yanı sıra Torino, Everton ve Marsilya'nın da Jackson Tchatchoua'nın peşinde olduğu yazıldı.



6 /10 Takımıyla 2027 yazına kadar kontratı olan Tchatchoua, bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.



7 /10 Jackson Tchatchoua kimdir, mevkisi ne, değeri kaç milyon euro?

Jackson Tchatchoua, 14 Eylül 2001 doğumlu, Kamerun asıllı Belçikalı profesyonel futbolcudur. Sağ bek veya kanat bek pozisyonlarında oynayan Tchatchoua, şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giymektedir. 1,80 m boyunda, atletik yapısı, hızı ve mücadeleci oyun tarzıyla biliniyor.





8 /10 Futbol kariyerine Belçika’nın Charleroi kulübünde başlayan Tchatchoua, 24 Temmuz 2021’de Belçika Birinci Ligi’nde Oostende’ye karşı ilk maçına çıktı. İlk golünü ise 16 Aralık 2021’de KRC Genk’e karşı attı.





9 /10 2023 yazında satın alma opsiyonuyla Hellas Verona’ya kiralık olarak transfer oldu ve 2024’te kalıcı olarak kulübe katıldı. 2024-2025 sezonunda Hellas Verona’da 21 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

