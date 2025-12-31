Yeni Şafak
Jose Mourinho Süper Lig'in yıldız stoperini transfer ediyor: 20 milyon euroya anlaşma sağlandı

Haber Merkezi
31/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Avrupa futbolunda ses getiren bir transfer iddiası gündeme geldi. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Süper Lig'in yıldız stoperi için devreye girdiği ifade edildi.

Transfer döneminin resmi olarak başlamasına sayılı günler kala flaş bir gelişme yaşandı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Süper Lig'in yıldız stoperi için devreye girdiği ifade edildi.

Trabzonspor’un Ukraynalı savunmacısı Arseniy Batagov, Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre genç stoper, Portekiz temsilcisi Benfica’ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Sport UA’nın aktardığı bilgilere göre; Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bu transferde ısrarcı olduğu ve Batagov’u savunma hattı için önemli bir parça olarak gördüğü belirtiliyor.

Haberde yer alan detaylara göre transferin yaklaşık 20 milyon euro bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.

Portekiz ekibinin, oyuncu için Trabzonspor’la temaslarını hızlandırdığı kaydedildi.

#Trabzonspor
#Arseniy Batagov
#Jose Mourinho
