Kanarya’dan çifte hamle: Serie A’dan iki yıldız bedavaya geliyor

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek için Napoli’nin iki yıldızını hedefe aldı. Sarı-lacivertliler sözleşmeleri bitmek üzere olan oyunculara teklif götürecek.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-Lacivertli ekip, Serie A'da zirve mücadelesi veren Napoli'den iki önemli oyuncuyu transfer listesine aldı.
İLK HEDEF ANGUİSSA
Daha önce de gündeme gelen orta saha oyuncusu Zambo Anguissa, Fenerbahçe'nin radarında. 29 yaşındaki futbolcunun Napoli ile olan sözleşmesi sona eriyor. Kulüp, opsiyonu devreye sokmak istese de Anguissa'nın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.
SERBEST KALACAK
Anguissa'nın, Napoli ile yollarını ayırarak serbest kalması bekleniyor. Fenerbahçe cephesi, Kamerunlu oyuncunun menajeri Maxime Nana ile temasa geçti. Görüşmelerin aracılar üzerinden başladığı ifade edildi.
MERET LİSTEDE
Fenerbahçe'nin izleme listesine eklediği bir diğer isim ise Napoli'nin kalecisi Alex Meret. 28 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin bitmek üzere olması, transfer ihtimalini güçlendiriyor.
NAPOLİ'DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İtalyan kulübü, Meret'i kadroda tutmak istiyor. Bu doğrultuda, kalecinin menajeri Federico Pastorello ile sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe ise süreci yakından takip ediyor.