Kanarya’dan çifte hamle: Serie A’dan iki yıldız bedavaya geliyor

İLK HEDEF ANGUİSSA





Daha önce de gündeme gelen orta saha oyuncusu Zambo Anguissa, Fenerbahçe'nin radarında. 29 yaşındaki futbolcunun Napoli ile olan sözleşmesi sona eriyor. Kulüp, opsiyonu devreye sokmak istese de Anguissa'nın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.



