N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'den kazanacağı maaş ortaya çıktı! Fedakarlık yapacak

15:2415/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, N'Golo Kante ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli takımın, Fransız yıldıza ödeyeceği maaş belli oldu.

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini de resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Ertan Torunoğulları, Fenerbahçeli taraftarların "Kante geliyor mu?" sorusuna "Geliyor" diyerek sarı-lacivertlilere müjdeyi vermişti. Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyla el sıkıştığı maaş belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, Fransız futbolcuyla senelik 8 milyon euroya anlaşma sağladığı belirtildi. Deneyimli orta saha, Al-Ittihad'dan yıllık 25 milyon euro kazanıyordu.

N'Golo Kante yaklaşık 12 milyon euro olan alacağından feragat edecek ve bu bedel bonservis olarak kabul edilecek. Oyuncu böylece sarı-lacivertlilere bedelsiz katılacak.

Bu arada N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi Fransız basınında şaşkınlıkla karşılandı.

Paris FC ve Monaco başta olmak üzere birçok Fransız takımının istediği Kante'nin ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

