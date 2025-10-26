Kasımpaşa - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Sergen Yalçın ile Şota Arveladze, 10 yıl 2 gün sonra yeniden birbirlerine rakip olacak. Teknik adam olarak daha önce iki kez karşılaşan Sergen Yalçın ve Şota Arveladze'nin ilk randevusu 28 Ara 2014'te gerçekleşti. O dönem de Kasımpaşa'yı çalıştıran Gürcü teknik adam ile Sivasspor'un başındaki Sergen Yalçın'ın mücadelesinde 0-0'lık sonuçla kazanan çıkmamıştı.



