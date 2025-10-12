Kenan Yıldız İtalya basınında gündem oldu: İşte atılan o manşetler…

Goal İtalya: "Juventus'un yıldızı beş dakikada iki gol attı"













"Juventus'un 10 numarası için yıldız bir gece: İki hızlı golüyle milli takım formasıyla ilk defa iki kez fileleri havalandırdı. Türkiye , Bulgaristan sahasında müthiş bir performans sergileyerek 6-1'lik galibiyete imza attı.