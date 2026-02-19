Kenan Yıldız’ın telefonundaki detay görenleri duygulandırdı: Sosyal medyada gündem oldu

Juventus’ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız’ın Galatasaray maçı sonrasında stadyumdan ayrılırken, telefonun ekran görüntüsü kameralara yansıdı. Bu görüntü görenleri duygulandırdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda konuk ettiği Juventus'u 5-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı.
Mücadele sonrasında Kenan Yıldız’ın cep telefonunun ekran görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Kenan Yıldız'ın telefonunun duvar kağıdında Bakara Suresi'nin 152. ayetinin yazılı olduğu görüldü: "Öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım; bana şükredin, nankörlük etmeyin."
Bu detay görenleri duygulandırırken, sosyal medyada ise büyük beğeni ve takdir topladı.