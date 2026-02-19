Yeni Şafak
Kenan Yıldız'ın telefonundaki detay görenleri duygulandırdı: Sosyal medyada gündem oldu

Kenan Yıldız’ın telefonundaki detay görenleri duygulandırdı: Sosyal medyada gündem oldu

Haber Merkezi
09:2219/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Juventus’ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız’ın Galatasaray maçı sonrasında stadyumdan ayrılırken, telefonun ekran görüntüsü kameralara yansıdı. Bu görüntü görenleri duygulandırdı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda konuk ettiği Juventus'u 5-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı.

Mücadele sonrasında Kenan Yıldız’ın cep telefonunun ekran görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Yıldız'ın telefonunun duvar kağıdında Bakara Suresi'nin 152. ayetinin yazılı olduğu görüldü: "Öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım; bana şükredin, nankörlük etmeyin."

Bu detay görenleri duygulandırırken, sosyal medyada ise büyük beğeni ve takdir topladı.

