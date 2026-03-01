Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu'ndan beklenmedik tepki: Görüntüsü dikkat çekti (VİDEO)

21:461/03/2026, Pazar
Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun serzenişi dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk devreyi 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarının henüz başında yediği golle 2-0 geri düştü.

63 ile 69'uncu dakikalarda bulduğu gollerle farkı kapatan Fenerbahçe ataklarını sıklaştırdı. Fakat 74'üncü dakikada oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi maçın önüne geçti. Kararı beğenmeyen Aktürkoğlu, teknik sorumlu Zeki Murat Göle'ye tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken Zeki Murat Göle’ye böyle tepki gösterdi.

