Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye çağrı! O kuralın değişmesini istedi

"Türkiye'deki profesyonel futbol takım sayısıyla ilişkili olarak, TFF 3. Lig'de standart oluşturabilme adına her gün birçok sorun yaşanıyor. Kararlar alınıp, birtakım kural değişiklikleri yapılırken herkesin ülke futbolunu daha iyiye götürmek için emek verip, çaba gösterdiğini görüyorum ve buna büyük saygı duyuyorum; ancak 21 yaşında TFF 3. Lig'den Galatasaray'a yükselen bir futbolcu olarak futbolda yaş sınırının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden, söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi ve revize edilmesi gerektiğine inanıyorum."