Kevin de Bruyne bombası: Süper Lig devine önerildi

Galatasaray'a dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Kevin De Bruyne önerildi. Menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe teklif edilen Belçikalı oyuncuyla ilgili karar merakla bekleniyor.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, dünya futbolunun önemli isimlerinden Kevin De Bruyne ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Ajansspor'un haberine göre; menajerler, Napoli forması giyen Kevin De Bruyne'yi sarı-kırmızılı yönetime önerdi.
10 sezon boyunca Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, ardından Napoli'nin yolunu tuttu.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle 21 karşılaşmada görev aldı. Belçikalı yıldız bu süreçte 5 gol atarken, 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı.
Kariyeri boyunca birçok önemli başarıya imza atan Kevin De Bruyne'nin adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı.