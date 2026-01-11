Yeni Şafak
Kimse bunu beklemiyordu: Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün görüntüsü sosyal medyayı salladı

Kimse bunu beklemiyordu: Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün görüntüsü sosyal medyayı salladı

11/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finali öncesinde Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün’ün birbirine başarı dildiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın sonucu kadar maç öncesinde yaşanan bir detay da dikkat çekti.

Mücadele başlamadan hemen önce çekilen görüntülerde Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün’ün birbirlerine başarı dilediği anlar kameralara yansıdı. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hatırlanacağı üzere Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan Fenerbahçe’ye transferinin ardından Galatasaray’daki bazı eski takım arkadaşlarıyla arasının açıldığı iddia edilmiş, tarafların birbirlerini sosyal medyada takipten çıkması gündem olmuştu.

Derbi öncesi yaşanan bu samimi an, iki futbolcu arasında buzların eridiği şeklinde yorumlandı.

Bu görüntü sonrası Galatasaraylı bazı taraftarların Yunus Akgün'e 'ikili oynuyor' şeklinde yorumlar yapıp tepki göstermesi dikkati çekti. 

