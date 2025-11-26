Kırmızı kart çıkmaması isyan ettirmişti: Promise David pozisyon sonrası hakemin kendisine ne söylediğini açıkladı

Mücadelenin ardından kendisine yöneltilen, “Galatasaray kalecisinin ayağına bastığınız pozisyonda ikinci sarı kartı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan David şu ifadeleri kullandı:





“Hayır, bence hakem doğru karar verdi. Bunun bir kaza olduğunu gördü, kaleciden özür diledim. Biliyorsunuz tüm hızımla koşuyordum. Kenara basmak için boşluğum olduğunu düşündüm ama yokmuş. Üzerine bastım ve bu bir kazaydı. Neyse ki sakatlanmadı. Ayağa kalktı ve özür diledim.”