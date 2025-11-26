Yeni Şafak
Kırmızı kart çıkmaması isyan ettirmişti: Promise David pozisyon sonrası hakemin kendisine ne söylediğini açıkladı

Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise’ya 1-0 yenildiği maçtaki tartışmalı pozisyona ilişkin konuşan Promise David, Uğurcan Çakır’ın ayağına basmasının 'tamamen kaza' olduğunu savundu ve o anda yaşananları anlattı.

Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü atan Promise David, maçın ardından tartışma çıkaran pozisyonla ilgili HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır’ın ayağına basan David’in ikinci sarı kartı görmesi maçın en çok konuşulan konusu oldu. 

Mücadelenin ardından kendisine yöneltilen, “Galatasaray kalecisinin ayağına bastığınız pozisyonda ikinci sarı kartı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan David şu ifadeleri kullandı:


“Hayır, bence hakem doğru karar verdi. Bunun bir kaza olduğunu gördü, kaleciden özür diledim. Biliyorsunuz tüm hızımla koşuyordum. Kenara basmak için boşluğum olduğunu düşündüm ama yokmuş. Üzerine bastım ve bu bir kazaydı. Neyse ki sakatlanmadı. Ayağa kalktı ve özür diledim.”

Sarı kartı bulunduğunu hatırlatarak pozisyona dair pişmanlığını dile getiren David sözlerini şöyle sürdürdü:


“Hakem bana dikkatli olmamı söyledi. Hakem baştan bunun bir kaza olduğunu gördü. Ona çok üzgün olduğumu söyledim. Tekrarı izlediğiniz zaman bile üzerine bastığımda biraz ürktüğümü görebilirsiniz. Sarı kartım varken birinin üzerine basmak aptalca olur. Kazanmak istiyorum, bilerek yapacağım bir şey değil.”

Union Saint-Gilloise’nın golcüsü, pozisyondaki tüm niyetinin topa yetişmek olduğunu ve hakemin verdiği kararın doğru olduğunu yineleyerek açıklamalarını tamamladı.

