2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesinde, futbol dünyasının iki dev ülkesi Portekiz ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile turnuvanın formda ekibi Kolombiya'nın müthiş taktik savaşı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte ilk iki maçını kazanan Güney Amerika temsilcisi Kolombiya 7 puanla grup lideri olarak son 32 turuna yükselirken, Portekiz ise 5 puanla ikinci sıradan üst tur biletini kaptı. İşte Kolombiya - Portekiz maç özeti…

1 /8 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçında, Portekiz ile Kolombiya 0-0 berabere kaldı.



2 /8 İlk iki maçını kazanan Kolombiya, bu beraberlikle grupta 7 puanla ilk sırada, Portekiz ise 5 puanla 2. sırada son 32 turuna çıktı.



3 /8 Kolombiya'nın Galatasaray forması giyen oyuncusu Davinson Sanchez, maça ilk 11'de çıkarken 90 dakika sahada kalan stoper oyuncusunun uzatmalardaki kafa golü VAR kararıyla geçersiz sayıldı.



4 /8 Maç başlamadan önce, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



5 /8 Ronaldo, Kolombiya karşısında gol bulamadı Forma giydiği 6 Dünya Kupası'nda da gol atarak bunu başaran ilk futbolcu olan Portekizli Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında gol yollarında etkisiz kaldı.



6 /8 Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup eden Portekiz'de mücadelede 2 gol atan Ronaldo, Dünya Kupası tarihine geçmişti.



7 /8 Yıldız futbolcu, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başaran tek oyuncu konumunda.

