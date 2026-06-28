2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesinde, futbol dünyasının iki dev ülkesi Portekiz ve Kolombiya karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile turnuvanın formda ekibi Kolombiya'nın müthiş taktik savaşı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte ilk iki maçını kazanan Güney Amerika temsilcisi Kolombiya 7 puanla grup lideri olarak son 32 turuna yükselirken, Portekiz ise 5 puanla ikinci sıradan üst tur biletini kaptı. İşte Kolombiya - Portekiz maç özeti…
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçında, Portekiz ile Kolombiya 0-0 berabere kaldı.
İlk iki maçını kazanan Kolombiya, bu beraberlikle grupta 7 puanla ilk sırada, Portekiz ise 5 puanla 2. sırada son 32 turuna çıktı.
Kolombiya'nın Galatasaray forması giyen oyuncusu Davinson Sanchez, maça ilk 11'de çıkarken 90 dakika sahada kalan stoper oyuncusunun uzatmalardaki kafa golü VAR kararıyla geçersiz sayıldı.
Maç başlamadan önce, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ronaldo, Kolombiya karşısında gol bulamadı
Forma giydiği 6 Dünya Kupası'nda da gol atarak bunu başaran ilk futbolcu olan Portekizli Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında gol yollarında etkisiz kaldı.
Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup eden Portekiz'de mücadelede 2 gol atan Ronaldo, Dünya Kupası tarihine geçmişti.
Yıldız futbolcu, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başaran tek oyuncu konumunda.
KOLOMBİYA - PORTEKİZ MAÇ ÖZETİ
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