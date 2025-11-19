Kura öncesi dikkat çeken açıklama: Rakip olarak Türkiye'yi istiyorum

2026 Dünya Kupası Play-Off kuraları öncesinde, A Millî Takım'ın muhtemel rakiplerinden Romanya cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
2026 Dünya Kupası'na katılma hedefiyle Play-Off yarı finaline odaklanan A Millî Takımımızın, bu aşamadaki muhtemel rakipleri Romanya, İsveç ,Kuzey İrlanda ve Kuzey Makedonya oldu.
Yarın çekilecek kura merak konusu olurken, muhtemel rakiplerimizden Romanya cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gica Popescu, rakip olarak Türkiye ile eşleşmek istediğini söyledi. Popescu, "Rakibimiz Türkiye olsun istiyorum. Türkiye'nin şu anki seviyesini görmek istiyorum. 90'larda Türkiye'nin çok ilerisindeydik, şimdi de görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Romanya Milli Takımı'nın teknik direktör Mircea Lucescu ile yola devam etmesi gerektiğini de vurgulayan Popescu "Lucescu'nun iki avantajı var. Birincisi, deneyim. İkincisi, milli takımı çok seviyor" diye konuştu.