Larin'in gol sevinci gündem oldu: Sebebini maç sonu açıkladı

Bosna Hersek karşısında ilk 11'de başlamadığı için üzgün olduğunu belirten Larin, "Daha önce de bu pozisyona düştüm ve ne yapabileceğimi gösterdim, zamanı geldiğinde yine gösteririm. Şu an olduğum yere geri dönebilmek için çalıştım. Bu, tamamen yaptığım tüm o çalışmaların bir karşılığıdır" dedi.