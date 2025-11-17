Liverpool hayran kaldı! Galatasaraylı yıldıza yakın takip

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı yıldız isim, kısa sürede yuvadan uçabilir. İngiliz devi Liverpool'un başarılı oyuncuyu takibine aldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alıp 2030'a kadar mukavele yaptığı Wilfried Singo, İngiliz devlerinden Liverpool'un radarına girdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sezon başında Everton, Borussia Dortmund ve Newcastle'ın istediği sağ bek özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkati çekti.
1-0 kazanılan Liverpool maçında güç, çeviklik, savunma performansı ve atletizmi ile tam not alan Singo, Ajax maçının da iyilerindendi.
Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Singo'nun Şampiyonlar Ligi'nde aynı performansına devam ettirirse transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılılar, daha önce de Devler Ligi'nde Bayern'e karşı oynadığı futbol sonrası Sacha Boey'i Alman devine 30 milyon euro gibi rekor bir bedele satmıştı. Kısa bir sakatlık dönemi sonrası yeniden takıma dönen Fildişi Sahilli oyuncu önümüzdeki süreçte takımın vazgeçilmezlerinden olacak.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Singo için şu ana kadar kulüplerin ödediği toplam bonservis bedeli 40 milyon euro.