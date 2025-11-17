Liverpool hayran kaldı! Galatasaraylı yıldıza yakın takip

Sarı-kırmızılılar, daha önce de Devler Ligi'nde Bayern'e karşı oynadığı futbol sonrası Sacha Boey'i Alman devine 30 milyon euro gibi rekor bir bedele satmıştı. Kısa bir sakatlık dönemi sonrası yeniden takıma dönen Fildişi Sahilli oyuncu önümüzdeki süreçte takımın vazgeçilmezlerinden olacak.