Liverpool üç eksikle İstanbul'a geliyor

16:4929/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Liverpool, Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı. İngiliz ekibinde 3 isim kadroda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere'nin Liverpool takımı, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Liverpool'da Federico Chiesa ile sakatlığı bulunan Giovanni Leoni ve Jayden Danns kamp kadrosunda yer almadı.

İngiliz temsilcisinin Galatasaray maçı için 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:


Alisson Becker, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Conor Bradley, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha.

Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 yenmişti.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Liverpool
