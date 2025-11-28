Macar basınından Fenerbahçe beraberliği sonrası skandal manşetler: ‘Türklerle dalga geçti’

‘DENES DİBUSZ TÜRKLERLE DALGA GEÇTİ’









Magyarnemzet: Denes Dibusz Türklerle dalga geçti.

Gazete, tecrübeli kalecinin maç sonunda yaptığı "Son birkaç dakika aslında futbolla ilgili değildi. Horoz dövüşüydü, maçın sonuna küçük çiviler yerleştiriliyordu." demecini vererek Dibusz'un, Jhon Duran'ın kırmızı kartı ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarını iğnelediğini yazdı.











