Macar basınından Fenerbahçe beraberliği sonrası skandal manşetler: ‘Türklerle dalga geçti’

11:1428/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'un Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalması, Macaristan basınında büyük bir zafer edasıyla duyuruldu. İşte atılan o manşetler...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile mücadelesi 1-1 sona erdi. Karşılaşma Macaristan basınında geniş yankı buldu. Ferencvaros'un iyi bir sonuç aldığı görüşünde birleşen gazeteler, yeşil-beyazlıların yenilgisiz devam ettiğini hatırlattı.


‘DENES DİBUSZ TÜRKLERLE DALGA GEÇTİ’



Magyarnemzet: Denes Dibusz Türklerle dalga geçti.

Gazete, tecrübeli kalecinin maç sonunda yaptığı "Son birkaç dakika aslında futbolla ilgili değildi. Horoz dövüşüydü, maçın sonuna küçük çiviler yerleştiriliyordu." demecini vererek Dibusz'un, Jhon Duran'ın kırmızı kartı ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarını iğnelediğini yazdı.




"İSTANBUL CEHENNEMİNDEN BİR PUAN"

Origo: Ferencvaros kahramanca bir mücadelenin ardından İstanbul cehenneminde bir puan kazandı.


"İSTANBUL'DAN HAKLI BİR PUAN"

Magyarhirlap: Ferencvaros'un İstanbul'daki muhteşem beraberliği. Sıkı mücadele eden ve taktiksel futbol oynayan Ferencvaros, İstanbul'da haklı olarak bir puanı aldı.


"YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ"

HVG: Ferencvaros, İstanbul'daki muhteşem maçla Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü.


"FENERBAHÇE DE YENEMEDİ"

Sportal: Yenilmez Ferencvaros! Fenerbahçe de yeşil-beyazlıları yenemedi.


"AVRUPA'DA BİR BAŞARI DAHA"

Blikk: Ferencvaros'un Avrupa Ligi'ndeki bir başarısı daha. Yeşil-beyazlılar dün akşam yine kaybetmedi ve maç 1-1 berabere bitti.


"AVRUPA'DA YENİLGİSİZ KALDI"

444: Ferencvaros İstanbul'da beraberliği aldı, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz kaldı.


"BÜYÜK BİR BAŞARI"

Mandiner: Ferencvaros cehennem şartlarında İstanbul'da büyük bir başarıya imza attı.


"TÜRKLER BİLE TUTAMADI"

Ripost: Ferencvaros sürpriz yaptı, Türkler bile Barnabas Varga'yı tutamadı.


"DEV BİR ADIM"

Index: Ferencvaros, İstanbul cehenneminde yenilgisiz kalıp dev bir adım attı.


