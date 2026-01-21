Manchester City Bodo'ya yenildi! Guardiola'dan Galatasaray maçı sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftalarına girilirken İngiliz devi Manchester City, Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Son maçını Galatasaray'la oynayacak City'de Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bodo/Glimt, sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.
İngiliz ekibinin hocası Pep Guardiola maç sonu değerlendirmesinde, Galatasaray maçına da değindi.
İspanyol teknik adam, "Bodo Glimt takımının ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Onları hafife almadım; geçen sezon Avrupa Ligi yarı finalinde oynadılar. Önemli oyuncularımızda sakatlıklar vardı. 10'a 11 mücadele ettik..." dedi.
Galatasaray maçı için de konuşan deneyimli teknik adam; "Cumartesi Wolves, ardından Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlar öncesinde dinamiği değiştirmemiz gerekiyor. United karşısında sönüktük ama bugün öyle değildik." sözlerini sarf etti.