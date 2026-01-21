Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester City Bodo'ya yenildi! Guardiola'dan Galatasaray maçı sözleri

Manchester City Bodo'ya yenildi! Guardiola'dan Galatasaray maçı sözleri

09:4321/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftalarına girilirken İngiliz devi Manchester City, Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Son maçını Galatasaray'la oynayacak City'de Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bodo/Glimt, sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.

İngiliz ekibinin hocası Pep Guardiola maç sonu değerlendirmesinde, Galatasaray maçına da değindi.

İspanyol teknik adam, "Bodo Glimt takımının ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Onları hafife almadım; geçen sezon Avrupa Ligi yarı finalinde oynadılar. Önemli oyuncularımızda sakatlıklar vardı. 10'a 11 mücadele ettik..." dedi. 

Galatasaray maçı için de konuşan deneyimli teknik adam; "Cumartesi Wolves, ardından Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlar öncesinde dinamiği değiştirmemiz gerekiyor. United karşısında sönüktük ama bugün öyle değildik." sözlerini sarf etti. 

#Manchester City
#Pep Guardiola
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ FARKI HESAPLAMA EKRANI 2026: 14 günlük zamlı memur maaş farklar ne zaman yatacak? Mesleklere göre 14 günlük maaş farkı ödeme günleri