İngiltere Premier Lig 21. haftasında Manchester United evinde Southampton’u konuk etti. Maç Manchester United Amad Diallo’nun attığı 3 golle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Manchester United - Southampton maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İngiltere Premier League'in 21. haftasında Manchester United, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.
Old Trafford'daki mücadeleyi Manchester United, 3-1'lik skorla kazandı.
Southampton, Manuel Ugarte'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını arttıran Manchester United, Amad Diallo'nun 82, 90 ve 90+4'te attığı 3 golle mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
12 dakikada hat-trick yapan genç futbolcu, gecenin yıldızı olurken takımının ligdeki galibiyet hasretine de son verdi.
Bu sonucun ardından Manchester United, 26 puana yükseldi. Southampton, 6 puanda kaldı.
MANCHESTER UNİTED - SOUTHAMPTON MAÇ ÖZETİ
Manchester United - Southampton maç özetini izlemek için TIKLAYIN.