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Amad Diallo Old Trafford’u 3 golle salladı! İşte Manchester United - Southampton maç özeti…

Amad Diallo Old Trafford’u 3 golle salladı! İşte Manchester United - Southampton maç özeti…

10:2417/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig 21. haftasında Manchester United evinde Southampton’u konuk etti. Maç Manchester United Amad Diallo’nun attığı 3 golle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Manchester United - Southampton maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İngiltere Premier League'in 21. haftasında Manchester United, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.

Old Trafford'daki mücadeleyi Manchester United, 3-1'lik skorla kazandı.



Southampton, Manuel Ugarte'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.


İkinci yarıda baskısını arttıran Manchester United, Amad Diallo'nun 82, 90 ve 90+4'te attığı 3 golle mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.


12 dakikada hat-trick yapan genç futbolcu, gecenin yıldızı olurken takımının ligdeki galibiyet hasretine de son verdi.


Bu sonucun ardından Manchester United, 26 puana yükseldi. Southampton, 6 puanda kaldı.



MANCHESTER UNİTED - SOUTHAMPTON MAÇ ÖZETİ


Manchester United - Southampton maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Manchester United
#Southampton
#İngiltere Premier Lig

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