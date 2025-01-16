Mancini Beşiktaş sorusuna yanıt verdi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile konuşup konuşmadığı ve "Türkiye'de yeniden çalışma olasılığınız var mı?" sorusu sorulan Mancini, "Bilmiyorum. Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" cevabını verdi.