Mauro Icardi'yi şaşırtan istek: 'Galatasaray'dan ayrıl'

9/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'ye sürpriz bir istek geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliği koruyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuya henüz yeni bir teklif yapılmadı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez'in, yıldız futbolcudan Galatasaray'dan ayrılmasını istediğini öne sürdü.

Habere göre Suarez, Icardi'ye "Galatasaray'dan ayrıl, Milano merkezli bir kulübe gidelim" şeklinde bir öneride bulundu.

Icardi'nin ise bu isteğe temkinli bir yanıt verdiği, "Kulübün vereceği kararı bekleyeceğim" dediği iddia edildi.

