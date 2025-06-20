Mehmet Türkmen’e sert eleştiri: ‘Faul nedir bilmiyor!’

"VAR GÖSTERDİ AMA VAR YOK"









Maçın 90+3. dakikasında yaşanan ve maçın kaderini etkileyen penaltı pozisyonuna da değinen Ünal, "Skor 1-1. Faroe Adaları lehine çok basit, açık ve net bir penaltı var. Mehmet Türkmen pozisyona önce sağ koluyla aut kararı veriyor. Yardımcı hakem ise aynı pozisyona korner işareti yapıyor.



