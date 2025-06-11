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Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay: Merih Demiral da çok öfkelendi

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay: Merih Demiral da çok öfkelendi

Haber Merkezi
09:4211/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaştı. Mücadele esnasında 2 defa gerilim arttı.

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

65. dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşma esnasında 2 defa sinirler oldukça gerildi.

Meksika-Türkiye maçının 45+3. dakikasında ortalık karıştı.

Merih Demiral rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Meksikalı oyuncular, Merih'e sert tepki gösterdi.

Meksikalı birkaç oyuncu Merih'in üzerine gelince millî futbolcular da araya girdi.

Bu sıra da Arda Güler de Meksikalı oyunculara sert tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında ise Arda Güler'e faul yapıldı. Meksikalı oyuncuları topu vermeyince bir gerilim daha yaşandı.

Meksikalı oyuncular Arda'nın üzerine yürürken, Merih Demiral araya girdi.

Tartışma büyüyünce oyun durdu ve kenara gelen Arda Güler, öfkelenerek su şişesini sert bir şekilde yere fırlattı. 

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