Merih Demiral'dan Osimhen itirafı! "Suudi Arabistan'a gelme ihtimali..."

Milli futbolcu Merih Demiral, kariyerine dair özel açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen tecrübeli isim, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le ilgili itirafta bulundu.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 2026 Dünya Kupası'na gideceklerine inandığını ve bu jenerasyonun çok büyük işler başaracağını söyledi.
Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar" projesinin ilk konuğu olan Merih Demiral, Cidde'de özel açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maç burada çok konuşuldu"
Suudi Arabistan'da Türk takımlarına da büyük ilgi olduğunu vurgulayan Merih, "Türk futbolunu çok takip ediyorlar. Zaten maçları veriyorlar. Mesela Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maç burada çok konuşuldu. Bizim futbolcular ve Suudi çocuklar atmosferden çok bahsettiler, 'Türkiye'de ne kadar iyi atmosferler olduğunu bir de canlı görseydiniz' dedim. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir galibiyetin buradaki insanları bile ne kadar etkilediğini görüyorsunuz. O yüzden Türk takımların Avrupa'daki başarıları çok önemli." ifadelerini kullandı.
"Osimhen'i sordular"
Merih, "Süper Lig'den sana en çok sorulan futbolcular kimler?" sorusuna, "Süper Lig’den Osimhen'i çok sordular bana. Osimhen konuşuluyor diyebilirim. Çünkü onun Suudi Arabistan'a da gelme ihtimali vardı. Bizim Ivan Toney de Abraham'ı çok sordu. Duran'ın çok muhabbeti oldu. Al Nasr'dan Türkiye'ye gitmesi... Asensio soruldu. Böyle futbolcuların Türkiye'ye gitmesi, dünyada çok konuşulan olaylar." yanıtını verdi.
Sözleşme açıklaması
Deneyimli futbolcu, sezon sonunda Al Ahli ile sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine, "Burada mutluyum. Her şey yolunda. Suudi projesinin bir parçası olmaktan dolayı, ilk futbolcularından biri olmaktan dolayı mutluyum. Her şey yolunda. Tabii gelecek ne gösterir bilemeyiz ama şu an mutluyum." dedi.