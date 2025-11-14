Merih Demiral'dan Osimhen itirafı! "Suudi Arabistan'a gelme ihtimali..."

"Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maç burada çok konuşuldu"





Suudi Arabistan'da Türk takımlarına da büyük ilgi olduğunu vurgulayan Merih, "Türk futbolunu çok takip ediyorlar. Zaten maçları veriyorlar. Mesela Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maç burada çok konuşuldu. Bizim futbolcular ve Suudi çocuklar atmosferden çok bahsettiler, 'Türkiye'de ne kadar iyi atmosferler olduğunu bir de canlı görseydiniz' dedim. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir galibiyetin buradaki insanları bile ne kadar etkilediğini görüyorsunuz. O yüzden Türk takımların Avrupa'daki başarıları çok önemli." ifadelerini kullandı.