Almanya Bundesliga’da Augsburg forması giyen Mert Kömür için TFF yetkilileri harekete geçti. Augsburg’da 10 numara giyen genç yetenek bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon 19 maça çıkan futbolcu 2 gol 1 asist kaydetti. Peki, Mert kömür kimdir, kaç yaşında, hangi ülkeyi seçti? İşte detaylar.
Almanya U20 takımının ve Augsburg'un 10 numarası Mert Kömür için TFF yetkilileri harekete geçti. Bild'de yer alan habere göre; Almanya da oyuncuyu milli takımına almak için mücadele edecek.
Mert Kömür'ün takımı Augsburg ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürecek. Almanya U20 adına 6 maça çıkan oyuncu 2 gol kaydetti.
Mert kömür kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
Mert Kömür, 17 Temmuz 2005'te Almanya'nın Dachau kentinde doğmuş, Türk asıllı Alman bir futbolcudur. Orta saha oyuncusu olarak görev yapar ve özellikle "on numara" (ofansif orta saha) pozisyonunda oynar. Şu anda Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg forması giymektedir.
1,83 metre boyunda olan Kömür, hem sağ hem de sol ayağını etkili bir şekilde kullanabilen çift ayaklı bir oyuncudur. Ayrıca merkez orta saha ve ön libero gibi pozisyonlarda da oynayabilecek esnekliğe sahiptir.
Futbol kariyerine TSV Dachau 1865'te başlayan Mert Kömür, ardından TSV 1860 München altyapısında (2016-2019) kendini geliştirdi ve 2019’da FC Augsburg’a transfer oldu. 2023’ten beri Augsburg’un A takımında yer alıyor.
18 Mayıs 2024’te Bayer Leverkusen’e karşı oynanan maçta Bundesliga’daki ilk golünü attı. Almanya’nın çeşitli yaş gruplarında milli takımlarda forma giydi; şu an Almanya U20 Milli Takımı’nda oynuyor ve burada 6 maçta 2 gol kaydetmiş durumda.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk kökenli bu genç yeteneği A Milli Takım’a kazandırmak için çalışmalar yürütüyor, ancak Almanya Futbol Federasyonu da oyuncuyu bırakmak istemiyor. Bu nedenle iki ülke arasında Mert Kömür için bir çekişme yaşanıyor. Sözleşmesi Augsburg ile 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.