Mert kömür kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk kökenli bu genç yeteneği A Milli Takım’a kazandırmak için çalışmalar yürütüyor, ancak Almanya Futbol Federasyonu da oyuncuyu bırakmak istemiyor. Bu nedenle iki ülke arasında Mert Kömür için bir çekişme yaşanıyor. Sözleşmesi Augsburg ile 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.



