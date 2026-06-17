Metehan Baltacı'nın yeni takımı netleşti! Yurt dışına transfer oluyor

UEFA listesine kulüp altyapısından yetişmiş 4 futbolcu yazmak durumunda olan Galatasaray, Metehan Baltacı'nın yerine bu kriteri karşılayan Emin Bayram'ı düşünüyor. Ancak sarı-kırmızılılar 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Westerlo ve kendisiyle henüz bir temas kurmadı.