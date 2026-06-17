Metehan Baltacı'nın yeni takımı netleşti! Yurt dışına transfer oluyor

Galatasaray'ın genç savunmacısı Metehan Baltacı ile yolların ayrılmasının beklendiği ifade edilirken oyuncunun yurt dışına transfer olacağı konuşuluyor.
Galatasaray'da Metehan Baltacı ile yollar ayrılabilir. Genç savunmacının yeni rotasının Polonya olacağı belirtildi.
HT Spor'da yer alan habere göre, Metehan Baltacı, Pogon Szczecin ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak sarı-kırmızılılar, Metahan'ı bonservisiyle göndermek için ağırdan alıyor.
UEFA listesine kulüp altyapısından yetişmiş 4 futbolcu yazmak durumunda olan Galatasaray, Metehan Baltacı'nın yerine bu kriteri karşılayan Emin Bayram'ı düşünüyor. Ancak sarı-kırmızılılar 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Westerlo ve kendisiyle henüz bir temas kurmadı.
Emin Bayram, 2024'te Galatasaray'dan 4 milyon euroya transfer olduğu Westerlo'da bu sezon 39 maça çıktı. 23 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.