Milli futbolcunun menajerinden Fenerbahçe'ye olay cevap: Galatasaraylı başka yerde oynamaz

Fenerbahçe’nin kış transfer döneminin son gününde milli futbolcu için yaptığı girişim, menajerinden gelen dikkat çekici yanıt sonrası sonuçsuz kaldı.
Fenerbahçe’nin, kış transfer sezonunun son gününde Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül’ü kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu öğrenildi. Ancak yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ilginç bir diyalog, transferin rafa kaldırılmasına neden oldu.
Takvim’de yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, 21 yaşındaki futbolcunun menajeriyle iletişime geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Deniz Gül’ün menajerinin ise Fenerbahçe’ye, “Bu çocuk Galatasaraylı, başka yerde oynamaz” yanıtını verdiği öne sürüldü.
Bu cevap sonrası Fenerbahçe’nin, genç futbolcunun transferinden vazgeçtiği belirtildi.
Deniz Gül’ün adı devre arası transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış, sarı-kırmızılıların sezon sonunda milli oyuncu için yeniden hamle yapmayı planladığı ifade edilmişti.
Bu sezon Porto formasıyla 25 maçta süre alan Deniz Gül, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.