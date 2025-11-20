Yeni Şafak
Milli takım soyunma odasında şok: 200 bin euroluk hırsızlık! Gözaltılar var

00:0120/11/2025, Perşembe
A Milli Takım’ın İspanya maçında kullandığı soyunma odasında 200 bin euro değerinde saat ve iki yüzük kayboldu. Polis kısa sürede eşyaları bulurken en az bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin stadyum çalışanı mı yoksa izinsiz alana giren biri mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürüyor.

İspanya’da oynanan Türkiye-İspanya maçının ardından A Milli Takım’ın kullandığı soyunma odasında 200 bin euroluk saat ve iki yüzüğün kaybolduğu bildirildi. Polis kısa sürede eşyaları buldu, en az bir kişi gözaltına alındı.


Ne yaşandı?


Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin son grup maçında Türkiye, deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Ancak karşılaşmanın ardından Sevilla’daki stadyumda çok konuşulacak bir olay yaşandı.


Marca’nın haberine göre, A Milli Takım’ın maç öncesinde kullandığı soyunma odasında 200 bin euro değerinde bir kol saati ile her biri 60 bin euroyu aşan iki yüzük kayboldu.


Şüphe hırsızlığa döndü


Başlangıçta “takım bir eşya mı unuttu?” düşüncesi öne çıksa da durum kısa sürede hırsızlık şüphesine dönüştü. Güvenlik kameraları ve odadaki hareket trafiği incelemeye alındı.


Eşyalar bulundu, gözaltı var


Polis ekipleri, yaptığı inceleme sonucu çalınan saat ve yüzüklerin bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili en az bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin bir stadyum çalışanı mı yoksa izinsiz alana giren biri mi olduğu henüz açıklanmadı.


Soruşturma sürüyor


Yetkililer, hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini, odaya kimlerin giriş-çıkış yaptığını ve başka şüphelilerin olup olmadığını belirlemek için soruşturmayı derinleştiriyor. Polis, olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

