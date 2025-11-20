Milli takım soyunma odasında şok: 200 bin euroluk hırsızlık! Gözaltılar var





Ne yaşandı?





Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin son grup maçında Türkiye, deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Ancak karşılaşmanın ardından Sevilla’daki stadyumda çok konuşulacak bir olay yaşandı.





Marca’nın haberine göre, A Milli Takım’ın maç öncesinde kullandığı soyunma odasında 200 bin euro değerinde bir kol saati ile her biri 60 bin euroyu aşan iki yüzük kayboldu.



