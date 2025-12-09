Monaco - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de oynanacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek. Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Peki, Monaco - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11'leri.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.



MONACO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.



Dördüncü hakemliğini Allard Lindhout'un yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak.Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.



GALATASARAY, 5. HAFTAYI 9 PUANLA KAPATTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi.



Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.



Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.



GALATASARAY'DA EKSİK VAR MI, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.





Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart göre Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.



Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.



MONACO'DA KİMLER EKSİK?

Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.



MONACO - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen





OKAN BURUK'UN SOL BEK SORUNU

Galatasaray'da karşılaşmada sol bekte hangi futbolcunun görev yapacağı henüz netlik kazanmadı.



Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda bulunan sol bekler Eren Elmalı cezası, Kazımcan Karataş ise statü gereği karşılaşmada süre alamayacak. Ismail Jakobs'un ise durumu maç günü belli olacak. Bu oyuncuların yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte hangi futbolcuyu görevlendireceği son antrenmanın ardından belli olacak.



Savunma bölgesinde önemli eksikleri bulunan Buruk'un elinde sol bek için fazla seçeneği bulunmuyor. Tecrübeli teknik adamın stoper tandemindeki Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisini bozmaması durumunda sol bekte Berkan Kutlu ya da Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.



Okan Buruk, son 2 Süper Lig maçında olduğu gibi Mario Lemina'yı stoper oynatıp Sanchez'i sağ beke çekmesi durumunda elindeki tek sağ bek olan Roland Sallai'ye de sol bekte görevlendirebilir.



OSIMHEN, GOL SERİSİNİ SÜRMEYE ÇALIŞACAK

Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, gol serisini uzatmaya çalışacak.



Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.



Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.



SANE'NİN PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, takımının hücumdaki en önemli ayaklarından biri olacak.



Bu sezon kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 15 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz gol katkısı vermedi.



Alışma sürecini atlatan ve son haftalarda hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan Sane, Monaco karşısında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile rakip kalede gol arayacak.



MONACO İSTİKRARLI PERFORMANS SERGİLEYEMEDİ

Fransa Ligi temsilcisi Monaco, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.



Belçikalı genç teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 yenilgi gören Monaco, 25 puanla lider Lens'in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.



Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"ne Club Brugge (4-1) yenilgisiyle giren Monaco, ardından sırasıyla Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kaldı. Dördüncü haftada Bodo/Glimt'i (1-0) yenen kırmızı-beyazlılar, son hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarından Pafos (2-2) ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.



Kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla 23. sırada kendisine yer buldu.



SİNGO ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAMA ŞANSI BULAMAYACAK

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Singo, sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı mücadele edemeyecek.



Yaklaşık 30 milyon avro bonservis ödenerek alınan Fildişi Sahilli Singo, karşılaşmada alışık oldukları II. Louis Stadı'nın çimlerine çıkamayacak.



II. LOUIS STADI'NDA TARİHİ ZAFER

Galatasaray için Monaco'nun iç saha maçlarını oynadığı II. Louis Stadı'nın çok büyük bir önemi bulunuyor.



Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek şimdiye kadar tekrarlanamayan büyük bir zafer elde etti.



"Cimbom" 25 Ağustos 2000'de II. Louis Stadı'nda yapılan UEFA Süper Kupa maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 2-1 mağlup etti.



PREKAZİ VE HAGI'NİN GOLLERİ HALA HAFIZALARDA

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Cevat Prekazi ile Gheorghe Hagi'nin geçmişte Monaco'ya attığı jeneriklik goller sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki önemli anlar arasında yer buldu.



Sarı-kırmızılı takımın Kosovalı eski futbolcusu Prekazi, Monaco ile İstanbul'da 15 Mart 1989'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaklaşık 40 metre uzaktan attığı frikik golüyle akıllara kazındı.



Kulüp tarihinin en önemli yabancı oyuncuları arasında yer alan Rumen on numara Hagi ise Monaco ile 12 Eylül 2000'de İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaklaşık 40 metreden şık bir gol attı. Galatasaray söz konusu mücadeleyi 3-2 kazanırken Hagi'nin golü yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

FRANSIZ TAKIMLARIYLA 22. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. randevusuna çıkacak.



1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa kupası serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla 333 maçta karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekipleriyle 21 kez mücadele etti.



"Cimbom" UEFA Ş



37 /57 Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.



38 /57 DEPLASMAN PERFORMANSI

Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızlı ekip, dış sahada yaptığı 11 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 7 karşılaşmadan ise üzgün ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.





39 /57 Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 24 yılda rakip sahada iyi bir sonuç elde edemedi.



40 /57 MONACO İLE 7. MAÇ

Galatasaray, Monaco ile tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 1989 ile 2000 arasında yapılan 6 karşılaşmanın 2'sini sarı-kırmızılı ekip, 3'ünü Fransız temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 7 gole, Monaco 12 golle karşılık verdi.





41 /57 Galatasaray, deplasmanda Monaco ile yaptığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İki ekip arasındaki ilk randevu olan 1 Mart 1989'daki maçı 1-0 kazanan "Cimbom" sonrasındaki mücadeleleri 3-0 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.



42 /57 MONACO'NUN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI SINAVI

Fransa Ligi temsilcisi, UEFA turnuvalarında Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar, 6 kez karşılaştığı Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ikişer kez mücadele etti. Monaco, söz konusu maçların 5'ini kazanırken, 5'inden de mağlubiyetle ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.





43 /57 Monaco, iç sahada Türk takımlarını konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 kez mağlup oldu.



44 /57 GALATASARAY, AVRUPA'DA 334. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 334. maçına çıkacak.



45 /57 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 333 maçta mücadele etti.



46 /57 Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 125 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



47 /57 Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 505 gole engel olamadı.



48 /57 DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.





49 /57 Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

50 /57 Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.



51 /57 Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.



52 /57 DEVLER LİGİ'NDE 163. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 163. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 127 kez mücadele etti.





53 /57 Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 270 gol gördü.



54 /57 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.



55 /57 AVRUPA'DA SON 15 MÜSABAKANIN 11'İNİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 müsabakanın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 5'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.





56 /57 SON 23 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 5 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 23 müsabakada 5 galibiyet alabildi.

