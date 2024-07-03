Montella'dan Hollanda açıklaması: "Bunu bilmiyordum!"

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Galibiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella, rakibimiz Hollanda hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
A Milli Takımımız, son 16 turu karşılaşmasında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Millilere galibiyeti getiren golü 1. ve 59. dakikada Merih Demiral kaydetti.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Avusturya zaferinin ardından Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Avusturya duran toplardan gol yemeyen bir takımdı ve biz 2 golü de duran toptan bulduk. Yememe konusunda da ısrarlılardı ve bunu da başarabildiğimiz için mutluyuz."
"Hazırlık maçında çok eleştirildik. Negatif açıdan baktığımızda en dip noktayı Avusturya maçında gördük. Benim kariyerimde de önemli bir yer edinmişti. Benim tekrar karşılaşmak istediğim bir rakipti. Antrenörlük kariyerime kara bir leke olarak yazılmıştı o maç. Tabii ki hazırlık maçıydı ama uluslararası seviyeye çıktığınızda hazırlık maçı deyip geçemiyorsunuz."
"Yorgunuz biraz, bu maç çok önemliydi. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum. İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu aldık. galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız. Bu da bizim için çok önemli bir mutluluk."
"Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız. Adım adım gidiyoruz, sıradaki rakibimiz Hollanda. Aslanlar gibi mücadele eden bir rakibimiz var. Zihinsel ve fiziksel enerjimizi toplayıp yolumuza devam edeceğiz."
"Son oynadığımız Hollanda maçı 6-1 sonuçlanmıştı. Evren bize bir mesaj veriyor olabilir mi?"
Vincenzo Montella: "Yok, hayır! Bunu bilmiyordum. Hollanda'yı geçmişte yendiğimizi de hatırlıyorum ama her maçın farklı bir hikayesi olur. Adım adım ilerlemeliyiz."
"Duygularımızı yönetmeyi başarmak zorundayız. Önceki maçlarda çok fazla baskı vardı üzerimizde. Bu da bizim işimizi zorlaştırmış oldu. Bugün daha az bir baskı vardı üzerimizde. Sahada nasıl oynadığımızdan ziyade doğru stratejiyi uygulamamız gerekiyordu."
"Fatih Terim'i yakından tanıyorum. Birbirimizle daha önce karşılaştık. Hatta birkaç ay önce görüştük. Fatih Terim'in desteğinden dolayı teşekkür ediyorum."