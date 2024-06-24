Mourinho Fred'e 'Günleri sayılı' demişti: Bakın şimdi ne dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Fred'in Manchester United döneminde tartışma yaşadıkları ve aralarının kötü olduğu yazılmıştı. Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk antrenmanı öncesi ikili bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

1 / 12 Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları Topuk Yaylası Tesisleri'nde bugünkü antrenmanla başladı.

2 / 12 Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde kadro planlaması doğrultusunda çalışmaları sürüyor.

3 / 12 Portekizli çalıştırıcının Manchester United günlerinde Fred ile yaşadığı polemik tekrardan gündeme geldi.

4 / 12 Manchester United'da yönetim tarafından transfer edilen Brezilyalı orta saha, Jose Mourinho'yla sorun yaşamıştı.

5 / 12 Mourinho, 2018 yılında Telegraf'a verdiği röportajda "Manchester United'da günleri sayılı" demişti.

6 / 12 İngilizlerin önde gelen haber sitesi SkySports, 2019 yılında "Mourinho hiçbir zaman Fred'i istemedi" başlığıyla ikili arasında yaşananları aktarmıştı.



7 / 12 Deneyimli teknik adamın bu açıklamalarının ardından Fred, 2023 yılında GOAL'a "Mourinho'ya öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı.

8 / 12 Fenerbahçe'de tekrardan bir araya gelen ikili, gerçekleşecek olan ilk antrenman öncesinde görüşme yaptı.

9 / 12 Jose Mourinho'nun Brezilyalıya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Geçmiş geçmişte kaldı. Senin yeteneklerine ve kariyerine saygım sonsuz. Birlikte Fenerbahçe'de kupalar kazanacağız. Geçmişi unutulalım." dedi.

10 / 12 Fred ise, "Söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Geçmişe takılı kalırsak ileriye gidemeyiz. Umarım hep beraber bu büyük kulüpte kupalar kazanırız. Yeniden hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

11 / 12 31 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Bu sezon toplamda 35 maça çıkarken 3 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi.

