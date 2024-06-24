Mourinho Fred'e 'Günleri sayılı' demişti: Bakın şimdi ne dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Fred'in Manchester United döneminde tartışma yaşadıkları ve aralarının kötü olduğu yazılmıştı. Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk antrenmanı öncesi ikili bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları Topuk Yaylası Tesisleri'nde bugünkü antrenmanla başladı.
Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde kadro planlaması doğrultusunda çalışmaları sürüyor.
Portekizli çalıştırıcının Manchester United günlerinde Fred ile yaşadığı polemik tekrardan gündeme geldi.
Manchester United'da yönetim tarafından transfer edilen Brezilyalı orta saha, Jose Mourinho'yla sorun yaşamıştı.
Mourinho, 2018 yılında Telegraf'a verdiği röportajda "Manchester United'da günleri sayılı" demişti.
İngilizlerin önde gelen haber sitesi SkySports, 2019 yılında "Mourinho hiçbir zaman Fred'i istemedi" başlığıyla ikili arasında yaşananları aktarmıştı.
Deneyimli teknik adamın bu açıklamalarının ardından Fred, 2023 yılında GOAL'a "Mourinho'ya öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de tekrardan bir araya gelen ikili, gerçekleşecek olan ilk antrenman öncesinde görüşme yaptı.
Jose Mourinho'nun Brezilyalıya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Geçmiş geçmişte kaldı. Senin yeteneklerine ve kariyerine saygım sonsuz. Birlikte Fenerbahçe'de kupalar kazanacağız. Geçmişi unutulalım." dedi.
Fred ise, "Söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Geçmişe takılı kalırsak ileriye gidemeyiz. Umarım hep beraber bu büyük kulüpte kupalar kazanırız. Yeniden hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Bu sezon toplamda 35 maça çıkarken 3 gol atıp 8 asistlik performans sergiledi.
Fred'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.