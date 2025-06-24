Mourinho geri adım attı: Tribünlerin ismini haykırdığı oyuncuyla ilgili kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geride bıraktığımız sezon fazla süre vermediği isim için kararını verdi. Portekizli çalıştırıcı, yeni sezonda bu oyuncuyu daha verimli kullanacak.
Transferde acele edip hata yapmak istemeyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, yeni isimler gelene kadar eldeki oyunculara farklı görevler verecek.
Bu doğrultuda Mourinho'nun ilk hedefi geçen sezon çok az süre verdiği İrfan Can Kahveci'yi verimli kullanabilmek.
Milliyet'te yer alan habere göre; Dusan Tadic’in gidişinin ardından tecrübeli futbolcunun görevini transferler yapılana kadar İrfan Can Kahveci üstlenecek.
Milli futbolcu, geçen sezon Mourinho'dan istediği süreleri alamamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçlarda İrfan Can için tezahüratlarda bulunarak Portekizli çalıştırıcıya tepki göstermişti.
Sağ, sol ve 10 numara oynayan Tadic'in yerini alabilecek olan İrfan Can Kahveci'ye yeni sezonda Mourinho daha fazla süre verecek.
İrfan Can Kahveci geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 42 maçta (1445 dakika) grev adı. 29 yaşındaki futbolcu bu müsabakalarda 3 gol atarken 4 de asist kaydetti.