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Mourinho ısrarla istedi: Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi

Mourinho ısrarla istedi: Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi

14:4414/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda Manchester United’ın yıldız futbolcusu için resmi temaslara başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda dünya futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Marcus Rashford için devreye girdi.


E-noticies'in haberine göre; Manchester United'ın kadro planlamasında düşünülmeyen 27 yaşındaki İngiliz yıldız, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.


Haberin devamında, Barcelona forması giymek Rashford'un hayali olsa da, Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusuna olan ilgisi büyük bir ağırlık kazandı. 

Sarı-lacivertliler, Rashford'un 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Kulübe yakın kaynaklara göre, Fenerbahçe bu hafta sonu İngiltere'ye bir temsilci göndererek hem Rashford hem de Manchester United yöneticileriyle masaya oturacak.

Fenerbahçe teknik direktör Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Rashford'un, yeni bir başlangıç için Türkiye’ye sıcak baktığı da konuşuluyor.


Rashford'un Barça'ya olan ilgisi sürse de, Katalan ekibinin öncelikleri farklı olduğu için şu ana kadar resmi bir girişimde bulunulmadı. Bu da transferin gerçekleşme ihtimalinde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir diğer unsur.


United ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rashford, kariyerinde kritik bir aşamada ve düzenli forma giyeceği bir takım arıyor. Fenerbahçe, hem Mourinho faktörüyle hem de Şampiyonlar Ligi hedefiyle bu transferde ciddi bir avantaja sahip.


2028 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan Marcus Rashford, geçtiğimiz sezon 25 lig maçında 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki İngiliz oyuncu devre arasında Aston Villa'ya kiralanmıştı.


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