Mourinho'yu yıkan haber! Benfica'da moraller altüst oldu

13:4820/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, yıldız oyuncusunun sakatlığı ile sarsıldı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli aranın ardından gelen haberle büyük bir şok yaşadı.

Portekizli teknik adamın hücum hattında kilit rol verdiği Belçikalı futbolcu Dodi Lukebakio, ülkesinin 2026 Dünya Kupası elemelerinde Lihtenştayn'a karşı oynadığı karşılaşmada sakatlandı.

Portekiz basınından A Bola gazetesinde yer alan habere göre, yapılan kontroller sonucu Lukebakio'nun ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Ameliyat masasına yatacak olan 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Bu durum, Benfica'nın yoğun fikstür öncesinde büyük bir kayıp anlamına geliyor.

