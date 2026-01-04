Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Murat Salar’dan büyük müjde: Camiaya ocak sonunu işaret etti!

Murat Salar’dan büyük müjde: Camiaya ocak sonunu işaret etti!

12:534/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de mali bağımsızlık ilan edildi! Başkan Vekili Murat Salar, kulübün bu ay içinde Bankalar Birliği anlaşmasına veda edeceğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından Bankalar Birliği anlaşması ve sarı-lacivertli kulübün projeleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.


Salar, bu ay içinde Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını açıkladı.

Salar, “Büyük Fenerbahçe Camiasına” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “ Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; Finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.” ifadelerini kullandı.


Salar'ın paylaşımında ayrıca, “Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz.


Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz.” dedi.


Açıklama şu ifadelerle tamamlandı, "Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır.


Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."


#Murat Salar
#Fenerbahçe
#Bankalar Birliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurasına katılacaklar belli oldu: Siirt TOKİ konut kurasına kimler katılacak?