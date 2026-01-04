Murat Salar’dan büyük müjde: Camiaya ocak sonunu işaret etti!

Fenerbahçe’de mali bağımsızlık ilan edildi! Başkan Vekili Murat Salar, kulübün bu ay içinde Bankalar Birliği anlaşmasına veda edeceğini resmen duyurdu.
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından Bankalar Birliği anlaşması ve sarı-lacivertli kulübün projeleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Salar, bu ay içinde Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını açıkladı.
Salar, “Büyük Fenerbahçe Camiasına” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “ Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; Finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.” ifadelerini kullandı.
Salar'ın paylaşımında ayrıca, “Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz.
Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz.” dedi.
Açıklama şu ifadelerle tamamlandı, "Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır.
Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."