Napoli - Inter maçında sakatlık depremi: Penaltıyı gole çevirdi, sakatlandı!

07:5126/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Inter'i konuk etti. Mücadele 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle bitti ve Napoli, 18 puana ulaşarak liderliğe yükseldi. Maçın 33. dakikasında penaltı kazanan Napoli’de yıldız futbolcu penaltıyı gole çevirdikten sonra sakatlanarak oyun dışında kaldı.

Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı Napoli'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan dev maçın 33. dakikasında penaltıdan Napoli'yi öne geçiren Kevin De Bruyne, penaltı atışı sonrası sakatlık yaşadı. 

Gözleri dolan Belçikalı yıldız maça devam edemedi ve yerini Mathias Olivera'ya bıraktı.


İtalyan basını, Kevin De Bruyne'ün önümüzdeki saatlerde testlerinin yapılacağı ve durumunun netleşeceğini yazdı.

Kevin De Bruyne’nün sakatlandığı pozisyonu izlemek için TIKLAYIN.

