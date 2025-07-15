Napoli Osimhen Galatasaray üçgeninde bardağı taşıran istek: Yönetim masadan kalktı

Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi devam ediyor. Bu bilmece adeta bir krize dönüşürken, Galatasaray ile Napoli arasındaki ipler kopma noktasına geldi.
Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile masaya oturdu.
Fakat İtalyan kulübünün ardı arkası kesilmeyen istekleri, bu transfer görüşmelerini bir krize çevirdi.
Galatasaray ilk baştaki 60 milyon euroluk teklifi reddedildi ve sarı kırmızılılar 75 milyon euroya kadar çıktı.
Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı 40 + 35 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.
Napoli, Galatasaray'dan 40 milyon euronun peşin, 35 milyon euronun da 2026'ya kadar ödenmesini istedi.
Galatasaray ise 35 milyon euroyu 2027'ye kadar ödemek istiyor.
Görüşmeler devam ederken, Napoli yeni bir talepte bulundu.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 75 milyon euro + %20 sonraki satıştan pay istedi.
Ayrıca Napoli, Osimhen'i sağlık kontrollerine ve yeni sezon açılışına davet etti.
Victor Osimhen ise Napoli'ye mazeret içeren bir sağlık raporu yolladı ve kulübün isteğini reddetti.
Galatasaray yönetimi de Napoli'nin sonraki satıştan pay isteğini kabul etmedi.
Bu şartlar altında Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmayacağı ve Napoli bu şartlardan vazgeçmediği sürece masaya oturmayacağı belirtildi.
Napoli'nin hazırlık kampına katılmayan Osimhen'in geleceğinin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.