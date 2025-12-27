Ne Arda ne Hakan ne de Kenan! İşte 2025 yılında en çok asist yapan Türk futbolcu

Transfermarkt’ın 2025 yılı verilerine göre hazırladığı listede, Türkiye ve Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcular asist performanslarıyla öne çıktı. Danimarka’dan İspanya’ya, Süper Lig’den alt liglere uzanan tabloda genç ve deneyimli isimler dikkat çekerken, zirve Avrupa’da oynayan bir futbolcunun oldu.

1 /8 Transfermarkt, 2025 yılında 1, 2 ve 3. ligler ile yurt dışı liglerinde mücadele eden Türk futbolcular arasında en fazla asist yapan isimleri sıraladı.

2 /8 Listenin ilk sırasında Danimarka temsilcisi Midtjylland’da forma giyen 23 yaşındaki Aral Şimşir bulunuyor. Genç oyuncu, 2025 yılı boyunca çıktığı 40 maçta yaptığı 20 asistle zirveye yerleşti.

3 /8 İkinci sırada ise Elazığspor forması giyen Beykan Şimşek yer aldı. Tecrübeli futbolcu, 16 asistle dikkat çeken bir yıl geçirdi.

4 /8 Üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralar ise 15 asistle paylaşıldı. Bu grupta Çorum FK’dan Yusuf Erdoğan, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ve Real Madrid forması giyen Arda Güler kendilerine yer buldu.

5 /8 Asist krallığı sıralamasında Galatasaray’dan bir isim daha öne çıktı. Yunus Akgün, 14 asistle listenin 6’ncı sırasında yer aldı.

6 /8 Yunus Akgün'ü Bursaspor’dan Hakkı Türker 13 asistle takip ederken, Samsunspor’dan Emre Kılınç ve Almanya ekibi Energie Cottbus’ta oynayan Tolcay Ciğerci 12’şer asistle ilk 10 içinde yer aldı.

7 /8 Listenin 10’uncu sırasında ise Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam bulunuyor. Sağlam, 2025 yılında yaptığı 11 asistle asist krallığı listesine adını yazdırmayı başardı.