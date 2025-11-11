Necip Uysal'dan adliye çıkışı açıklama: Kimlik numaramla hesap açılıp iki kez bahis oynanmış

Yürütülen bahis soruşturması kapsamında, hakkındaki iddiaları dün yaptığı açıklamayla reddeden Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal, sabah saatlerinde suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Tecrübeli futbolcu suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
TFF Hukuk Kurulu hakemlere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bin 24 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. TFF’nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu iddia edildi.
Bu isimler arasında Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal’ın da bulunduğu da iddia edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00’de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Necip Uysal, kendi TC kimlik numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
İşte Uysal'ın suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamalar:
"Bugün bir şikayet için geldik. Oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden, benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp bonus kuponla 2 kupon şeklinde oynanmış. Bugün de bu bahisi yapanlar için suç duyurusunda bulunmaya geldik; her şey açığa kavuşsun diye."
"Gerçekten çok üzgünüm. 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum. Kulübümle birlikte ismimin böyle şeylerle anılması beni inanılmaz üzüyor. Dünden beri uyku uyuyamıyorum; nasıl konuşacağımı da bilmiyorum, hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu."
"Çünkü yapmadığım bir şey ve benim adıma kopyalanmış bir T.C. kimlik numarası var. Bu şekilde TC numarasıyla o bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar. Yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. 1-2 gün içinde olay sonuçlandıktan sonra, her şeyi devam ettireceğim."
"Bu olay yaşandıktan sonra Zorbay (Küçük) Hoca ile de konuştuk. Siteye girmeden T.C. kimlik numaranı yazıp yenileme şifresini gönderiyorsun bu daha sonra telefon numarasına gidiyor. Orada zaten benim teleofn numaram yok. Hayatım boyunca ne bahsin yanından geçmişim telefonuma indirmemişim. Hiçbir üyeliğim yoktur bunlar zaten netleşecektir. Savcılık zaten detaylı açıklamayı yapacak; ondan sonra daha detaylı konuşacağım."