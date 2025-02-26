Neymar açıkladı: "Benim için sadece bir kral var..."

Ünlü futbolcu bu soruya, "Ben kral olmak istemediğimden değil, benim için sadece bir kral var ve o da Pelé. Kariyerimde birçok şey yaşandı, çok fazla sakatlık geçirdim ve bunlar bana pahalıya mal oldu. Ama Tanrı böyle istedi. Üzgün olmak için hiçbir sebebim yok." şeklinde yanıt verdi.



