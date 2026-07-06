Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Neymar gözyaşlarına boğuldu: Flaş kararını maç sonu açıkladı

Neymar gözyaşlarına boğuldu: Flaş kararını maç sonu açıkladı

10:106/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Brezilya'da Neymar, maçın ardından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Gözyaşlarına hakim olamayan yıldız futbolcu, ülkesine veda ederken tarihe geçen istatistikle ayrıldı.

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, karşılaşmanın ardından milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan 34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

#Dünya Kupası
#Brezilya
#Neymar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 20 bin kurasız konut kampanyası hangi ilçelerde var? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay il il liste