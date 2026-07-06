Neymar gözyaşlarına boğuldu: Flaş kararını maç sonu açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Brezilya'da Neymar, maçın ardından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Gözyaşlarına hakim olamayan yıldız futbolcu, ülkesine veda ederken tarihe geçen istatistikle ayrıldı.
Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, karşılaşmanın ardından milli takımından emekli olduğunu duyurdu.
New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum" ifadelerini kullandı.
Gözyaşlarına hakim olamayan 34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.