Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli isme sert sözler: "Sanki ilk defa idmana çıkmış"

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertli futbolcuyu sert sözlerle eleştirdi. İşte o sözler:





"Galatasaray bu sene öyle bir Şampiyonlar Ligi oynuyor ki, öyle rakiplerle oynuyor ki, bu maçların geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşama ihtimali varken sen bu fırsatları nasıl değerlendiremezsin? Rakipler Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor olur anlarım. Kasımpaşa bu hafta Rize'den 3 gol yedi, sen 2 puan bıraktın."