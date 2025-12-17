Nihat Özdemir'den flaş açıklama: Geri dönüyor!

"3 TEMMUZ'DA EN ÖNDEYDİM"





Nihat Özdemir, Seten'e yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den kimse benimle konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler, bir af çıkarmak için uğraşa girdi. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe için savaşanların başında geliyorum. Sanki "Fenerbahçe şike yaptı demişim" gibi beni Disiplin Kurulu'na sevk ettiler, kendi adamlarına yargılatmaya kalktılar! Söz konusu Fenerbahçe olunca her şey normal ama bu kadar kendini ezdirecek bir adam mıyım?" ifadelerini kullandı.