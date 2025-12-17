Nihat Özdemir'den flaş açıklama: Geri dönüyor!

Fenerbahçe'de bir dönem yöneticilik yapan ve ardından Türk futbolunun zirvesine oturan dev isim, yıllar süren sessizliğini bozdu. 2020 yılında "ihraç" istemiyle disipline sevk edilen ve kulüp üyeliğinden olaylı bir şekilde istifa eden eski başkan, camiaya geri dönüş için yeşil ışık yaktı.
Fenerbahçe'de 2020 yılında ihraç istemiyle Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak ihraç öncesi Fenerbahçe üyeliğinden istifa eden Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Bu kez "Fenerbahçe'ye geri dönmeye her zaman sıcak bakarım!" şeklinde konuştu.
TEPKİ GÖSTERİLDİ
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, 2020 yılında bir canlı yayında söylediği "9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık." sözleri üzerine sarı-lacivertli camiadan tepkiler yükseldi. İhraç talebiyle disipline sevk edilen Nihat Özdemir ciddi şekilde eleştirilmişti.
GÖRÜŞME YAPTI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'deki itibarının geri verileceğini duyurmasının ardından, 343 Digital'den İbrahim Seten, Nihat Özdemir ile konu hakkında telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
"3 TEMMUZ'DA EN ÖNDEYDİM"
Nihat Özdemir, Seten'e yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'den kimse benimle konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler, bir af çıkarmak için uğraşa girdi. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe için savaşanların başında geliyorum. Sanki "Fenerbahçe şike yaptı demişim" gibi beni Disiplin Kurulu'na sevk ettiler, kendi adamlarına yargılatmaya kalktılar! Söz konusu Fenerbahçe olunca her şey normal ama bu kadar kendini ezdirecek bir adam mıyım?" ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE'DEN O DÖNEM İSTİFA TALEBİ
Tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında tüm spor camiası tarafından yanlış anlaşılacak ve Kulübümüz aleyhine kullanılabilecek demeçler veren Nihat Özdemir, Başkanımız Ali Y. Koç'un ve Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük'ün tüm yanlış anlamaları bitirmek adına sorduğu basit soruyu cevaplamak yerine her bir Fenerbahçeli için kutsal olduğunu düşündüğümüz Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmeyi tercih ederek, tutumunu açıkça belli etmiştir.
Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz."