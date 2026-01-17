Okan Buruk hakkında çarpıcı iddia: "5 gün içinde görevi bırakabilir"

Ahmet Çakar'ın açıklamaları şu şekilde;

“Türk futbolunda bu gece kartlar yeniden dağıtılıyor. Şu anda Alanya'da bir grup var, hepsi ellerini ovuşturuyor. Sadettin Saran'ından, Tedesco'suna. İddia ediyorum, Okan Buruk 5 gün içinde görevi bırakabilir!”