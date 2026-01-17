Okan Buruk hakkında çarpıcı iddia: "5 gün içinde görevi bırakabilir"

Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısına kayıpla başladı. Maçın ardından eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Okan Buruk hakkında ünlü yorumcu, '5 gün içinde görevi bırakabilir' yorumunu yaptı.
Galatasaray, Süper Lig 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısına kayıpla başladı.
Sarı-kırmızılılardaki form düşüklüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk eleştirilerinin odak noktası oldu.
Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Okan Buruk hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Çakar, Buruk'un 5 gün içinde görevi bırakabileceğini iddia etti.
Ahmet Çakar'ın açıklamaları şu şekilde;
“Türk futbolunda bu gece kartlar yeniden dağıtılıyor. Şu anda Alanya'da bir grup var, hepsi ellerini ovuşturuyor. Sadettin Saran'ından, Tedesco'suna. İddia ediyorum, Okan Buruk 5 gün içinde görevi bırakabilir!”